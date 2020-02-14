26 Августа 2020
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Общество За рубежом
китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

Мертвые души: власти Китая вычли 108 умерших из ежедневной статистики по коронавирусу

Китайский комитет по здравоохранению выпустил заявление о том, что в пятницу из-за дубля информации из провинции Хубэй статистика по погибшим за сутки из-за коронавируса COVID-19 была завышена на 108 человек.

Это второй день подряд, когда центральные власти Китая выражают недовольство действиями администрации провинции Хубэй (в ее центре – городе Ухань – и началась вспышка). Накануне число погибших и заразившихся по официальной статистике сильно выросло. Так, число скончавшихся достигло 242. Это было связано с тем, что власти провинции решили считать и тех, кому диагноз был поставлен по результатам МРТ легких. Этот метод менее точный, зато быстрый и позволяет в кратчайшие сроки начать лечение. По некоторым данным, чиновник от здравоохранения, ответственный за статистику их Хубэя, был отстранен от должности.

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Мертвые души: власти Китая вычли 108 умерших из ежедневной статистики по коронавирусу

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Теги: китай, коронавирус, статистика, погибшие



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