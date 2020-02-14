Суд заключил под стражу бизнесмена, который строил биатлонный комплекс имени Ишмуратовой в Златоусте

В Челябинске по обвинению в мошенничестве задержан соучредитель ООО "Стройтранссоюз" Михаил Азаматов. По решению суда бизнесмен на два месяца заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, Азаматов заключен под стражу сроком на два месяца до 12 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ.

"Стройтранссоюз" занималось строительством лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

Напомним, в конце августа прошлого года Алексей Текслер проинспектировал строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Объект должны были сдать в октябре. Однако по итогам визита стало понятно, что сроки сдачи могут затянуться. Объект построен с нарушениями: на стенах подтёки, плесень, трещины. Главу региона такая ситуация не устроила, и он вызвал ответственных чиновников на закрытое от СМИ совещание.

В октябре было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве лыжно-биатлонного комплекса.