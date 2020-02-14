26 Августа 2020
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Общество В России Москва
Юрий Дудь (2018) | Фото:ТНТ4

В Госдуме в День всех влюбленных организовали просмотр фильма Юрия Дудя про ВИЧ

В Госдуме 14 февраля – в День всех влюбленных – представитель комитета по охране здоровья решил провести для депутатов просмотр документального кино. Депутат Валерий Рашкин (КПРФ) опубликовал в твиттере рассылку от коллеги Федота Тумусова (первый зампред комитета по охране здоровья, "Справедливая Россия"), в которой парламентариев приглашают посмотреть документальный фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят".

"А у нас в Госдуме такой вот немного неожиданный выбор для Дня Святого Валентина. Показывают Юрия Дудя", - пишет Рашкин.

Telegram-каналу "Подъем" советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что это личная инициатива депутата и к комитету (возглавляемому единороссом Дмитрием Медведевым) она не имеет никакого отношения: "Это не общая организация. В одном из кабинетов Думы кто-то что-то смотрит, один из депутатов пригласил другого. Теперь на Дуде они решили пиариться. Это лично его (Тумусова) инициатива как депутата. К Думе как институту власти это не имеет отношения. То есть организация не от аппарата Госдумы".

Видео Дудя про ВИЧ на YouTube за трое суток набрало более 9,5 млн просмотров.

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В Госдуме в День всех влюбленных организовали просмотр фильма Юрия Дудя про ВИЧ

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Теги: день всех влюбленных, госдума, юрий дудь, вич



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