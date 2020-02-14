26 Августа 2020
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акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Для заявки на звание "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге изучили более 4 тысяч архивных документов

Екатеринбург готов стать претендентом на звание "Город трудовой доблести". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести". Оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В муниципалитете, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и непосредственно в День города.

Как пояснили в мэрии Екатеринбурга, город может стать одним из первых претендентов на присвоение нового звания. На территории уральской столицы в военные годы были сосредоточены многие эвакуированные промышленные предприятия, культурные и научные центры, а также пункты связи и управления.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Для подготовки заявки власти Екатеринбурга проанализировали более 4 тысяч архивных документов, подтверждающих трудовой героизм жителей города в 1941-45 годах. Они содержат сведения о подвигах трудовых коллективов, о награждении предприятий госнаградами или о вручении им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны СССР, а также о присвоении работникам предприятий наград за трудовые заслуги.

Закон "О почетном звании "Город трудовой доблести" вступит в силу после окончательного принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом России. Сразу после этого власти уральской столицы направят ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, который будет рассмотрен российским организационным комитетом "Победа".

Ранее стало известно, что заявку на звание "Город трудовой доблести" вслед за Екатеринбургом подает Нижний Тагил.

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Для заявки на звание "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге изучили более 4 тысяч архивных документов

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Теги: Город трудовой доблести, звание, заявка, Екатеринбург



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