"Тюмень – как бедный театр". Автор ролика с застольем следователя под "тюремный тост" высказался о скандале

В Тюмени автор ролика, на котором теперь уже бывший следователь СК отмечает новое звание под "тюремные" тосты, прокомментировал ситуацию. По его словам, "видео начали распространять без разрешения", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сеть взорвал видеоролик празднования в одном из заведений в Тюмени. По предварительным данным, следователь областного управления СК Рафик Аглиуллин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видеозаписи произнес в кадре воровские лозунги "Жизнь ворам, АУЕ" и перечислил собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет". Позднее автор скандального видеоролика объяснил свои действия шуткой. Сообщалось, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

"По сути, видео с моей страницы разместили без моего разрешения. СМИ меня преподносят "ранее судимым", "авторитетным преступником", сотрудники "нарушили присягу". Никто не говорит, что моя судимость погашена, и юридически я не судим",- отметил он.

Он добавил, что когда собирался записать видео, хотел сказать в кадре "Ауу", а фраза "Жизнь ворам, АУЕ" "получилась случайно", это было "сказано в шутку".

"На заднем фоне Артур с Рафиком разговаривали о своём, и, уверен, они не услышали, что я сказал, им просто показались невнятные слова "аууу". Продолжение, уверен, не слышал никто, кроме моего друга, который сделал мне замечание за неуместную шутку и попросил покинуть заведение. Мы ушли, остальных сотрудников вообще не знал по имени, заочно услышал, кто где работает. Пострадали сотрудники из-за раздутой ложной информации СМИ, которые в красочном цвете преподнесли обществу шутку гражданского лица. Тут и так все понятно, что Тюмень – как бедный театр, а Денис – в главных ролях. Как и с собакой, раздули", - подытожил автор ролика.