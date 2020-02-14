26 Августа 2020
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Происшествия В России
террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

ФСБ задержала "финансиста" ИГ, перечислившего боевикам 25 млн рублей

ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, член законспирированной ячейки перечислил более 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Ранее в Дагестане задержали двух "финансистов" ИГ. Они собрали не менее 10 млн рублей. Средства отправлялись на территорию Сирии, подконтрольную террористам.

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ФСБ задержала "финансиста" ИГ, перечислившего боевикам 25 млн рублей

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Теги: фсб, исламское государство, финансист



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