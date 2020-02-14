ФСБ задержала "финансиста" ИГ, перечислившего боевикам 25 млн рублей

ФСБ задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, член законспирированной ячейки перечислил более 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Ранее в Дагестане задержали двух "финансистов" ИГ. Они собрали не менее 10 млн рублей. Средства отправлялись на территорию Сирии, подконтрольную террористам.