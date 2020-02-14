26 Августа 2020
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Общество Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
столовая (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменское УФАС раскрыло картель при поставках питания для школьников Свердловской области

Тюменское УФАС России раскрыло картель на рынке услуг по организации питания для школьников Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в тюменской антимонопольной службе, в состав данного картеля входили три компании: ООО "Комбинат общественного питания", "Азбука питания" и "Социальное питание".

"Объединившись в картель, компании с 2017 по 2019 годы приняли участие в 30 закупочных процедурах, организаторами которых выступили общеобразовательные и иные учреждения Свердловской области. Заявляясь на торги совместно, компании начальную максимальную цену контракта не снижали либо снижали ее на незначительную величину. В случае же участия в торгах независимых участников компании активно торговались, существенно снижая начальную максимальную цену контракта", - говорится в заявлении Тюменского УФАС.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

В ведомстве пришли к выводу, что участники картеля сумели заключить 30 контрактов на общую сумму более 150 млн руб. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также антимонопольщики намерены привлечь нарушителей к административной ответственности.

Напомним, по данным Минпросвещения, уже 70 российских регионов подали заявки на субсидии на горячее бесплатное питание школьников.

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Тюменское УФАС раскрыло картель при поставках питания для школьников Свердловской области

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Теги: картель, школьники, УФАС, Тюмень



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