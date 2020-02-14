26 Августа 2020
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Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

"Иди и подари ей цветы!": Поклонская в очень смелом образе призвала мужчин к смелости

Наталья Поклонская не перестает удивлять поклонников и просто подписчиков своих аккаунтов в соцсетях. В последнее время она каждый пост сопровождает нарядами, смелость которых, конечно, весьма условна, например, для Ксении Собчак, но неоспорима для любой дамы из Госдумы.
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Так, поздравить подписчиков с Днем всех влюбленных заместитель председателя комитета ГД по международным делам решила в модном блестящем серебристом платье, босоножках и черных капроновых колготках в крупный горошек, образ экс-прокурор Крыма дополнила ярким макияжем, проявив также вкус к дорогой косметике (в руках у Натальи румяна от Chanel).

Вот что Поклонская пишет: "Люди по-разному относятся ко Дню всех влюблённых. Но я предлагаю быть попроще и чаще ощущать счастье и радость! Поэтому поздравляю всех с добрым праздником! Пусть в ваших сердцах всегда живёт любовь! Дарите её ближним! Пусть внутри вас звучит "Гимн любви" апостола Павла!

Наталья Поклонская|Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Желаю всем парам растворяться в самых родных для вас людях! Наслаждайтесь каждой секундой, которую проводите вместе. Не забывайте звонить любимым с работы, а также лишний раз делать безумные приятности друг для друга.

А тем, кто стесняется признаться в своих чувствах, желаю смелости. Эй, ну чего вы! У нас не так много времени, чтобы тратить его на страх и сомнения. Иди и подари ей цветы! Вдруг это изменит твою жизнь навсегда...

P. S. Говорят, в этот день можно признаться в любви. И я это сделаю! Я вас люблю!".

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"Иди и подари ей цветы!": Поклонская в очень смелом образе призвала мужчин к смелости

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Теги: наталья поклонская, день всех влюбленных, день святого валентина



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