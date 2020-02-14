26 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

В Прикамье под наблюдением находятся восемь иностранцев с подозрением на коронавирус

В Пермском крае под медицинским наблюдением находятся восемь граждан Китайской Народной Республики. Об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU

Из них трое были взяты под наблюдение вчера.

"Ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено", - подчеркнула министр и добавила, что граждане, прибывшие из Китая без симптомов ОРВИ, в течение 14 дней после прибытия могут обратиться в краевой "Центр гигиены и эпидемиологии" для консультирования и обследования.

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В Прикамье под наблюдением находятся восемь иностранцев с подозрением на коронавирус

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай, Роспотребнадзор, карантин



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