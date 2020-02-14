В Прикамье под наблюдением находятся восемь иностранцев с подозрением на коронавирус

В Пермском крае под медицинским наблюдением находятся восемь граждан Китайской Народной Республики. Об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU

Из них трое были взяты под наблюдение вчера.

"Ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено", - подчеркнула министр и добавила, что граждане, прибывшие из Китая без симптомов ОРВИ, в течение 14 дней после прибытия могут обратиться в краевой "Центр гигиены и эпидемиологии" для консультирования и обследования.