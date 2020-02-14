26 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Попался при очередном "проносе". В колонии Кургана выявили очередного сотрудника-взяточника

Управление ФСИН России по Курганской области, вероятно, является одним из самых коррумпированных ведомств региона - на днях очередной сотрудник попался на взятке.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, инспектор-кинолог исправительной колонии №1 в Кургане в 2018-2019 годах договорился с одним из заключенных за взятку проносить ему на "зону" запрещенные предметы и вещества.

"При очередной попытке проноса действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Курганской области", - отметили в СК.

Сейчас кинолог находится под домашним арестом.

Напомним, в начале февраля за получение взятки был осужден бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО №1, ему назначили два года ограничения свободы. До этого осудили бывшего инспектора исправительной колонии №1 - тоже за получение взятки, ему суд назначил 5 лет в колонии общего режима.

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Попался при очередном "проносе". В колонии Кургана выявили очередного сотрудника-взяточника

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Теги: УФСИН, кинолог, взятка, Курган



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