26 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
ПАЗ, автобус, кран, авария, Барбюса (2019) | Фото:vk.com &quot;Регион-74 Челябинск&quot;

В Челябинске будут судить водителя автокрана, сбившего пешехода и протаранившего маршрутку

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автокрана, который сбил пешехода и врезался в маршрутку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла утром 26 июля на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера.

По версии следствия, обвиняемый управлял неисправным автокраном. На перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. После этого автокран врезался в автобус ПАЗ, где находилось семь пассажиров. От удара "ПАЗик" столкнулся с двигавшимся впереди маршруткой.

ПАЗ, автобус, кран, авария, Барбюса(2019)|Фото:vk.com "Регион-74 Челябинск"

В результате ДТП пешеход скончался. Пять пассажиров маршрутки получили различные травмы.

Водитель автокрана вину признал частично. Он признал, что у автомобиля были разные шины, и кроме того, он своевременно не прошел технический осмотр транспортного средства, в ходе которого специалисты могли бы найти неисправность тормозной системы.

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В Челябинске будут судить водителя автокрана, сбившего пешехода и протаранившего маршрутку

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Теги: Челябинск, кран, автобус, пострадавшие, ДТП



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