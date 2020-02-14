В Челябинске будут судить водителя автокрана, сбившего пешехода и протаранившего маршрутку

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автокрана, который сбил пешехода и врезался в маршрутку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла утром 26 июля на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера.

По версии следствия, обвиняемый управлял неисправным автокраном. На перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода. После этого автокран врезался в автобус ПАЗ, где находилось семь пассажиров. От удара "ПАЗик" столкнулся с двигавшимся впереди маршруткой.

В результате ДТП пешеход скончался. Пять пассажиров маршрутки получили различные травмы.

Водитель автокрана вину признал частично. Он признал, что у автомобиля были разные шины, и кроме того, он своевременно не прошел технический осмотр транспортного средства, в ходе которого специалисты могли бы найти неисправность тормозной системы.