26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Владимир Васильев, ДТП у Алатыря (2019) | Фото: Накануне.RU

Облсуд оставил под стражей обвиняемого в жутком ДТП у "Алатыря". Сам он пожаловался на бессонницу

Владимир Васильев, обвиняемый в совершении ДТП у "Алатыря" в Екатеринбурге, будет находиться под стражей до 1 апреля 2020г. включительно. Областной суд решил оставить решение Ленинского суда без изменения.

Отметим, что заседание было закрытым от СМИ. Однако кое-какие подробности корреспонденту Накануне.RU удалось узнать. Как выяснилось, Васильев жалуется на бессонницу, говорит, что вне дома ему не спится. Об этом сказала Ирина, жена погибшего.

Напомним, по версии следствия, в августе прошлого года молодой человек, находясь за рулем автомобиля, врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир, у погибших остались дети. После ДТП Васильев сдавал мочу на анализы, ее исследовали на предмет возможного наркотического опьянения у водителя. Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу Владимира Васильева, который является полковником Росгвардии. Срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 1 апреля.

ДТП на Малышева в Екатеринбурге(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

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Облсуд оставил под стражей обвиняемого в жутком ДТП у "Алатыря". Сам он пожаловался на бессонницу

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Теги: Владимир Васильев, ДТП у Алатыря



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Развитие сюжета:

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Ранее 05.02.2020 13:43 Мск Виновника резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге оставили под арестом до 1 апреля
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Ранее 12.12.2019 11:05 Мск Виновник ДТП на Малышева встретит Новый год в СИЗО: Свердловский облсуд отклонил апелляцию
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Ранее 11.10.2019 11:02 Мск Виновнику смертельного ДТП на Малышева сократили арест на 2 месяца
Ранее 11.10.2019 10:47 Мск Виновника ДТП у "Алатыря" обвинили в угоне машины, на которой он убил людей
Ранее 11.10.2019 10:30 Мск Виновник смертельной аварии на Малышева в Екатеринбурге обвинил потерпевших в обмане
Ранее 01.10.2019 13:38 Мск Суд продлил арест предполагаемого виновника массового ДТП с погибшими в Екатеринбурге
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Ранее 06.08.2019 12:33 Мск Вице-губернатор потребовал наказания для виновников массовой аварии в Екатеринбурге
Ранее 04.08.2019 09:53 Мск В центре Екатеринбурга произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое

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