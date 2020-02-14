Облсуд оставил под стражей обвиняемого в жутком ДТП у "Алатыря". Сам он пожаловался на бессонницу

Владимир Васильев, обвиняемый в совершении ДТП у "Алатыря" в Екатеринбурге, будет находиться под стражей до 1 апреля 2020г. включительно. Областной суд решил оставить решение Ленинского суда без изменения.

Отметим, что заседание было закрытым от СМИ. Однако кое-какие подробности корреспонденту Накануне.RU удалось узнать. Как выяснилось, Васильев жалуется на бессонницу, говорит, что вне дома ему не спится. Об этом сказала Ирина, жена погибшего.

Напомним, по версии следствия, в августе прошлого года молодой человек, находясь за рулем автомобиля, врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир, у погибших остались дети. После ДТП Васильев сдавал мочу на анализы, ее исследовали на предмет возможного наркотического опьянения у водителя. Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу Владимира Васильева, который является полковником Росгвардии. Срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 1 апреля.