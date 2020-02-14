"В России нельзя быть богатым, если твоя страна - в ж**е", - экс-сенатор от Ямала и акционер "Промсвязьбанка", заработавший за год 700 млн

Бывший сенатор Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа и совладелец "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – в не самом хорошем положении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В интервью "The Guardian", выдержки из которого приводит "Forbes", Дмитрий Ананьев заявил, что свое положение в рейтинге богатых людей считает "нереальным", полагая, что "нельзя быть богатым, если твоя страна – в ж**е". Бизнесмен в курсе, что заочно арестован, и вскоре может покинуть Кипр. Он признает, что отъезд с Родины "был для него болезненным". Перед тем, как обосноваться на Кипре, Дмитрий попросил благословения у 94-летнего православного монаха на горе Афон. Экс-сенатор проводит много времени с женой и пятью детьми, бегает по утрам, ходит на рыбалку на своей яхте, читает художественную литературу.

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Герой интервью полагает, что его преследование "стало хрестоматийным примером того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом, поскольку уязвим любой человек с независимыми взглядами, его арест — "это только вопрос времени". Себя Ананьев также причисляет к независимому лагерю и говорит, что в течение 25 лет строил успешный бизнес, который в итоге забрало государство.

Добавим, ранее стало известно, что в Америке началось расследование "глобального мошенничества", которое якобы провернули братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фирме "The Law Offices of Bud Cummins", принадлежащей бывшему окружному прокурору США Баду Камминсу, предстоит выяснить, присвоили ли совладельцы "Промсвязьбанка" ("ПСБ") крупную сумму, привязанную к "теперь уже бесполезным" кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой Нового света.