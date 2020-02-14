СМИ: Дерипаску в США подозревают в отмывании денег в интересах Путина

Власти США не собираются отменять санкции в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, пишет Financial Times. Олигарха заподозрили в отмывании денег в интересах президента России Владимира Путина. Издание ссылается на письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами США в адрес адвокатов бизнесмена. Это может стать поводом для продления персональных санкций.

"Это неправда", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос газеты, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев по поводу этого письма, передает "Ведомости".

Весной 2018 года в санкционный список министерства финансов США внесли Дерипаску и восемь его активов, включая компанию "Русал". В конце того же года – после сокращения личных долей олигарха в этих компаниях – ведомство согласилось отменить санкции в отношении предприятий, но на самом Дерипаске ограничения остались.