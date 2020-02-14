"Мы будем участвовать". Захар Прилепин подтвердил интерес своего движения к выборам в курганскую облдуму

Telegram-канал "Курганский внук" написал, что движение известного российского писателя Захара Прилепина "За правду", которое вскоре может стать зарегистрированной в Минюсте РФ политической партией, может отправить своего кандидата на выборы в Курганскую областную думу.

Авторы утверждают, что в Зауралье приедет сам Прилепин, актер Иван Охлобыстин и даже, возможно, голливудская звезда Стивен Сигал.

"Кандидат будет из местных. Уже ведутся переговоры с уральским технологом, знакомым с Курганом, Анатолием Гагариным, на региональный и госдумовский цикл. Хотя последний любые свои контакты держит в секрете", - пишет "Курганский внук".

Как рассказал Накануне.RU Захар Прилепин, прежде чем выбирать кандидатов и строить планы на выборный цикл в том или ином регионе, нужно сначала официально зарегистрировать партию.

"У нас одномоментно сейчас организуются активы и ячейки в десятках регионов России, и те регионы, где в этом году будут выборы - по ним тоже отдельно идет работа. Я сейчас не помню всех обстоятельств, потому что у меня сейчас просто обилие информации. Десятки тысяч людей пишут, предлагают встречаться, ведут разнообразные переговоры по всем линиям и далеко не во всех я участвую. Конечно же, если выборы в Курганской области, то мы так или иначе будем там присутствовать, но для начала нам нужно зарегистрировать нашу партию. Когда зарегистрируем, тогда и будем давать комментарии. А то сейчас я пока нахожусь в формате лидера движения, а начинаю рассказывать про какие-то выборы", - рассказал писатель.

Уральский политолог Анатолий Гагарин отметил, что пока никаких предложений относительно продвижения в Зауралье интересов партии Захара Прилепина ему не поступало.

"Для меня эта новость является неожиданностью. Не знаю, приятной или нет. Скорее, приятной, наверное. Я об этом впервые слышу от вас. Но, другое дело - я, конечно, отслеживаю движения тех или иных партий, вижу определенный электоральный потенциал у этого движения, которое возглавляет Прилепин. Я просто знаю участников и вижу, что определенные идеологические основания этого движения синхронны с теми мнениями и высказываниями, которые есть у определенной части нашего активного блогерского сообщества. Пока ко мне никто не обращался и каких-то договоренностей у меня нет с ними. Тут, скорее всего, связали мое знакомство с некоторыми участниками процесса и из этого строят определенные гипотезы", - рассказал Накануне.RU Анатолий Гагарин.

По словам политолога, Курганская область для движения Прилепина привлекательна и перспективна, потому что там есть определенные электоральные группы, которые могут поддержать идеологические постулаты писателя.

"Надо ждать, пока зарегистрируется партия", - добавил Гагарин.

Напомним, в России появилась новая партия под названием "За правду". Учредительный съезд состоялся в начале февраля в Москве. Политологи уже окрестили идеологическую направленность этого новообразования как "политическая окрошка". На собрании присутствовало огромное число ярких личностей, взгляды которых не во всем сходятся. Однако, по словам лидера партии Захара Прилепина, точки соприкосновения будут найдены.

Выборы депутатов Курганской областной думы очередного созыва состоятся 13 сентября 2020 года.