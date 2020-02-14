Минпромторг не поддержал идею Милонова запретить посылки из Китая

Министерство промышленности и торговли выступило против инициативы, предполагающей запрет посылок и товаров из Китая.

Как пояснил глава ведомства Денис Мантуров, это излишняя мера, поскольку Роспотребнадзор подтвердил невозможность передачи коронавируса человеку подобным образом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить поступление посылок из Китая, поскольку, по его словам, природа коронавируса до конца не изучена.

Напомним, пресс-служба "AliExpress Россия"сообщила, что доставляемые ей посылки из Китая не могут быть источниками заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что почта Китая вводит двойную дезинфекцию отправляемых из города Ухань посылок. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", они будут обрабатываться соответственно на пунктах приема и выдачи.