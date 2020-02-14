Заседание по мере пресечения за ДТП у "Алатыря" закрыли от СМИ. На нем озвучат результаты медэкспертизы

Защита Владимира Васильева, который обвиняется в совершении страшного ДТП у "Алатыря" в Екатеринбурге, выдвинула ходатайство о закрытии для СМИ заседания по апелляционной жалобе на продление меры пресечения, так как в обосновании своей позиции будет ссылаться на материалы уголовного дела, детали которого хотели бы сохранить в тайне.



Как передает корреспондент Накануне.RU, прокуратура и следствие поддержали ходатайство.



Сторона потерпевших была не согласна с ходатайством и считает, что "пресса ведению дела не мешает".



Несмотря на это, областной суд закрыл апелляционное заседание для прессы для соблюдения врачебной тайны и тайны следствия. Известно, что в ходе заседания будут разглашаться данные медэкспертизы о психическом здоровье обвиняемого. Ранее появлялась информация, что Васильев признан вменяемым.

Напомним, по версии следствия, в августе этого года молодой человек, находясь за рулем автомобиля, врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир, у погибших остались дети. После ДТП Васильев сдавал мочу на анализы, ее исследовали на предмет возможного наркотического опьянения у водителя. Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу Владимира Васильева, который является полковником Росгвардии. Срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 1 апреля.