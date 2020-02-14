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Происшествия Свердловская область В России Москва
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин потребовал объяснить, почему прекращено дело о гибели ребенка в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, по какой причине было прекращено уголовное дело о гибели ребенка в Нижнем Тагиле.
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Напомним, трагедия случилась 1 июня 2019 года, когда кто-то бросил с балкона верхнего этажа металлический смеситель и тот упал на голову 8-летней девочки. Ребенок умер на операционном столе.

По одной из версий, виновником трагедии мог оказаться 6-летний мальчик, который в ходе "игры" выбрасывал разные предметы из квартиры на улицу. Эта версия была подтверждена в ходе следствия, но затем дело по каким-то причинам прекратили.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СК России по Свердловской области доложить обо всех обстоятельствах и принятых процессуальных решениях по этому делу. Доклад должен быть сделан в центральный аппарат ведомства.

Напомним, недавно Бастрыкин выразил недовольство работой свердловских следователей из-за уголовного дела 18-летней давности.

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Бастрыкин потребовал объяснить, почему прекращено дело о гибели ребенка в Нижнем Тагиле

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Теги: Бастрыкин, дело, девочка, Нижний Тагил



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