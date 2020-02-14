В пробах воды в Челябинске не нашли превышения допустимых нормативов

В пробах водопроводной воды в Челябинске не нашли превышения допустимых значений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Пробы были взяты 11 и 12 февраля на очистных сооружениях в разных частях города. Это было сделано, чтобы определить причины изменения цвета воды. По результатам проведенных измерений, в пробах воды не было выявлено превышения нормативов.

В настоящий момент разработана дорожная карта, целью которой, является улучшение качества питьевой воды. В частности, в нее вошли мероприятия на очистных сооружениях водопровода, промывка и прочистка внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, включая теплообменное оборудование.

C 2 февраля выполняются мероприятия по повышению щелочности воды. На сегодняшний день выполнена промывка внутридомовых систем водоснабжения в более 60 % домов города. работа будет продолжена до момента нормализации водоснабжения.

Напомним, жители города жалуются на появление в кранах желтой воды с неприятных запахом и осадком. По данному факту прокуратурой была организована проверка с участием Роспотребнадзор и ГЖИ по региону. 13 января были отобраны пробы горячей и холодной питьевой воды в мониторинговых точках разводящей сети города. По результатам исследований пробы соответствовали гигиеническим нормативам.