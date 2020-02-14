26 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Митрополит Галиций Андрей (Шептицкий) (2014) | Фото:

Евреи отказали Зеленскому в просьбе признать "праведником народов мира" профашистского униата Шептицкого

Жертвы еврейского холокоста отказались признать "праведником народов мира" лидера униатов времен гитлеровской оккупации Андрея Шептицкого. Об этом их просил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, присоединившись к инициативе главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана.
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Праведники народов мира - это почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Холокоста и Героизма "Яд ва-Шем". Их имена увековечивают на Горе Памяти в Иерусалиме как людей, которые внесли весомый вклад в борьбу с холокостом и спасение евреев во время Второй мировой войны.

С просьбой по поводу Шептицкого в "Яд ва-Шем" уже многократно обращались, в том числе униаты в прошлом году. Но каждый раз просителям отказывали.

В нынешнем письме говорится, что комиссия, которая состоит из выживших при холокосте, подтверждает, что Шептицкий действительно спас много евреев. Однако он также приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды.

Накануне.RU подробно писало о Шептицком и его почитании новой властью, установившейся после переворота 2014 года. Униат горячо приветствовал фашистов, называл из освободителями, призывал всячески им помогать, принимал непосредственное участие в формировании карательной дивизии СС "Галичина", пресмыкался перед Гитлером. После освобождения пресмыкался перед Сталиным, во время Первой мировой войны - перед Николаем II, а перед нею - агитировал за Австро-Венгрию.

Украинские неонацисты с негодованием встретили известие об отказе в прославлении Шептицкого. Глава "ОУН" (запрещенная в России экстремистская организация) Богдан Червак написал, что "пора указать послу государства Израиль, что терпение украинцев не бесконечное" (как будто Израиль глубоко обязан Украине).

Известная бандеровка Ирина Фарион была еще резче, обвинив евреев в голоде 1930-х гг.

"Как эти твари надоели! Организовали нам голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще и суют свои грязные лапы к нашим выдающимся фигурам", - написала она в Facebook.

Интересно, что в конце января, после визита Зеленского в Израиль, "Яд ва-Шем" раскритиковала Зеленского за отсутствие на форуме по холокосту. В организации его поступок назвали "отвратительной манипуляцией", а его поведение циничным. Зеленский же заявил, что не пойдет на форум, так как уступает свое место тем, кто этого больше заслуживает. Экс-депутат Рады Борислав Береза сообщал, что отказ Зеленского вызван тем, что ему не дали выступить. А так как на форуме выступал президент России Владимир Путин, то на Украине поднялась волна критики, что Зеленский едет в Израиль в унизительной роли слушателя Путина. И Зеленский в последний момент отказался от посещения форума, хотя был приглашен.

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Евреи отказали Зеленскому в просьбе признать "праведником народов мира" профашистского униата Шептицкого

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Теги: Украина, евреи, холокост, Владимир Зеленский, Андрей Шептицкий



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