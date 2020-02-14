26 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области сгорел автобус, перевозивший 18 детей: дети не пострадали

Сегодня утром в Тюменской области сгорел детский автобус, который вез детей в школу Ярковского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись горящего "ПАЗика" с камер видеорегистратора разлетелась по социальным сетям. В ГУ МЧС России по Тюменской области пояснили, что сообщение о возгорании спасателям поступило в 8.56. Инцидент произошел на 67 км автодороги Ялуторовск – Тобольск. Автобус направлялся из деревни Куртюганы в Старо Александровку.

Всего в транспортном средстве находились 20 пассажиров, из них восемь - дети. Водитель, заметив дым, остановил автобус, пассажиры покинули салон. Пожар потушили в 9.07 дорожные службы, до прибытия пожарных.

Автобус сгорел дотла. В 9.20 детей эвакуировали автобусом из села Маранка, их отправили домой. Пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание проводки. По факту произошедшего проверку начали и в следственном комитете.

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В Тюменской области сгорел автобус, перевозивший 18 детей: дети не пострадали

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Теги: детский автобус, пожар



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