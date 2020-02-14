26 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области (2015) | Фото:kaluganews.com

Экс-губернатор Калужской области, возглавлявший регион 20 лет, собрался в Совет Федерации

Ушедший в отставку по собственному желанию глава Калужской области Анатолий Артамонов считает, что врио главы региона Владислав Шапша назначит его сенатором от исполнительной власти. Якобы, Шапша уже пообещал это экс-главе региона, передает РИА Новости.

Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Шапша, с ним уже встретился Путин.

"Я никуда не деваюсь... Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - заявил Артамонов в пятницу на церемонии представления врио команде регионального правительства.

Сейчас в Совфеде Калужскую область представляет только один человек – Алексей Александров (выдвинут региональным заксобранием региона).

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Экс-губернатор Калужской области, возглавлявший регион 20 лет, собрался в Совет Федерации

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Теги: анатолий артамонов, совет федерации, губернатор, калужская область



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Ранее 13.02.2020 20:14 Мск Путин принял отставку губернатора Калужской области и назначил врио главы региона

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