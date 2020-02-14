Экс-губернатор Калужской области, возглавлявший регион 20 лет, собрался в Совет Федерации

Ушедший в отставку по собственному желанию глава Калужской области Анатолий Артамонов считает, что врио главы региона Владислав Шапша назначит его сенатором от исполнительной власти. Якобы, Шапша уже пообещал это экс-главе региона, передает РИА Новости.

Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Шапша, с ним уже встретился Путин.

"Я никуда не деваюсь... Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - заявил Артамонов в пятницу на церемонии представления врио команде регионального правительства.

Сейчас в Совфеде Калужскую область представляет только один человек – Алексей Александров (выдвинут региональным заксобранием региона).