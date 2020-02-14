Объединения не случилось: левые, националисты, либералы и молодогвардейцы в Екатеринбурге поспорили о Конституции

Грядущие изменения в Конституцию стали, пожалуй, самой животрепещущей темой внутриполитической повестке. Зачем вносить столь существенные поправки в Основной закон, худо-бедно работающий почти 30 лет? Зачем понадобилось делать это столь стремительно, ведь между президентским посланием, в котором были впервые озвучены поправки, и всенародным голосованием пройдёт всего несколько месяцев? Что вообще за странный формат "всенародного голосования", ведь это не выборы и не референдум? Этими вопросами сейчас задаётся, пожалуй, каждый сознательный россиянин. Именно им была посвящена дебютная дискуссия в екатеринбургском аналоге политкафе – "ПолитЗамке".

Четверо спикеров представляли разные взгляды политического поля – своё видение вопроса с условно правых и либеральных позиций изложили Николай Богданов, организатор "Русских маршей" в Екатеринбурге, и Ирина Скачкова, зампредседателя реготделения партии "Яблоко"; от левых сил выступил координатор "Левого фронта" Константин Анисимов, а мнением власти поделился руководитель свердловского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Артём Николаев.

Чувствовалось, что мобилизовать на встречу зрителей лучше всего получилось у молодогвардейцев – поддержать Артёма Николаева пришло немало студентов, и у левых – в зрительном зале можно было увидеть членов ОКП и движения "За новый социализм" Николая Платошкина.

В качестве дебюта дискуссия получилась весьма интересной, однако выступающие часто отвлекались от самой Конституции. Артём Николаев последовательно отстаивал знакомую точку зрения о том, что "Единая Россия" – партия реальных дел, оппоненты возражали, мол как раз из-за препятствий власти у оппозиции не получается многое. Например - даже согласовать митинг. В итоге в какой-то момент обсуждение перескочило на порядок согласования акций – когда левые активисты первыми приходят подать уведомление о проведении мероприятия, оказывается, что желаемая площадка уже занята. Артём Николаев отметил, что лично таких уведомлений не подавал, его соратники по "Молодой Гвардии", участвовавшие в обсуждении, не стали вдаваться в детали.

Оппозиционеры со своей стороны, похоже, смирились с неизбежностью принятия поправок. Николай Богданов решил сам не участвовать в предстоящем голосовании и отговаривать от этого всех кого сможет, Ирина Скачкова и Константин Анисимов были настроены не столь решительно.

Кроме того, координатор "Левого фронта" раскритиковал и содержательную часть митинга 1 февраля, на котором присутствовали и некоторые левые силы, например, РСД. Также он упрекнул либералов в том, что они в 1993 году называли Конституцию идеальным документом, в котором учтено всё необходимое для реализации демократической политики, но не учли, что Конституция - это не просто документ, а отражение общественных отношений.

Однако на вопрос из зала: "вы за диктатуру пролетариата, или за диктатуру буржуазии" - никто прямо отвечать не стал, мол, он задан в марксисткой парадигме.

К идее во что бы то ни стало добиваться именно референдума по поправкам участники также не пришли. В общем, стороны не без труда смогли выслушать друг друга, что уже хорошо. Но аргументы власти о том, что эти поправки нужно провести как можно скорее, по-прежнему звучат неубедительно даже при всём несовершенстве действующей Конституции. С другой стороны, оппозиция и конкретно левый её фланг пока не могут предложить недовольным какую-то согласованную тактику действий.