Из-за угроз в Турции усилена защита посольства России

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову.

Как сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, ситуация в последнее время действительно обострилась.

По ее словам, за угрозами вряд ли последуют какие-либо действия, но предосторожность необходима, передает РИА Новости.

Ранее Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Посол отметил, что наступили очень тревожные дни. По его словам, в соцсетях началась "свистопляска".

"Процитирую некоторые из высказываний: "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть", - отметил посол.

Ерхов вспомнил ситуацию пятилетней давности в Алеппо - после тех событий убили прежнего российского посла в Турции Андрея Карлова.