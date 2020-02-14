26 Августа 2020
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Политика За рубежом
Алексей Ерхов (2020) | Фото: twitter.com

Из-за угроз в Турции усилена защита посольства России

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову.

Как сообщила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова, ситуация в последнее время действительно обострилась.

По ее словам, за угрозами вряд ли последуют какие-либо действия, но предосторожность необходима, передает РИА Новости.

Ранее Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. Посол отметил, что наступили очень тревожные дни. По его словам, в соцсетях началась "свистопляска".

"Процитирую некоторые из высказываний: "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть", - отметил посол.

Ерхов вспомнил ситуацию пятилетней давности в Алеппо - после тех событий убили прежнего российского посла в Турции Андрея Карлова.

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Из-за угроз в Турции усилена защита посольства России

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Теги: турция, посольство россии, угрозы, алексей ерхов



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Развитие сюжета:

Ранее 16.02.2020 20:21 Мск Российскому послу в Турции поступают новые угрозы

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Ранее 14.02.2020 07:24 Мск Российскому послу в Турции угрожают из-за ситуации в Идлибе

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