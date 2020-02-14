В НХЛ Панарин эффектно реализовал послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу в гостях над "Миннесотой Уайлд" со счётом 4:3 в серии буллитов.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин во встрече забил гол, сделал результативную передачу, а также эффектно реализовал послематчевый буллит.

Как сообщает портал championat.com, судьям понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита российским игроком. В итоге было установлено, что Панарин не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу во время его исполнения.

#PlayLikeANewYorkers Artemi Panarin shootout goal was reviewed - good goal pic.twitter.com/HM3ulw6HZ1 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 14, 2020

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд. На счету Панарина 29 заброшенных шайб и 47 голевых передач (76 очков). В данный момент он является лучшим бомбардиром "Рейнджерс" и находится на пятом месте по количеству баллов за результативность во всей лиге.