26 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Артемий Панарин (2020) | Фото: twitter.com/NHL

В НХЛ Панарин эффектно реализовал послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" одержали победу в гостях над "Миннесотой Уайлд" со счётом 4:3 в серии буллитов.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин во встрече забил гол, сделал результативную передачу, а также эффектно реализовал послематчевый буллит.

Как сообщает портал championat.com, судьям понадобился видеопросмотр для определения правильности исполнения буллита российским игроком. В итоге было установлено, что Панарин не прерывал последовательного движения к воротам и не останавливал шайбу во время его исполнения.

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд. На счету Панарина 29 заброшенных шайб и 47 голевых передач (76 очков). В данный момент он является лучшим бомбардиром "Рейнджерс" и находится на пятом месте по количеству баллов за результативность во всей лиге.

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В НХЛ Панарин эффектно реализовал послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

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Теги: Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Миннесота Уайлд, буллит



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