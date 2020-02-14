Клишас: рабочая группа по поправкам в Конституции не упомянута и не может вносить предложения в Госдуму

Глава комитета по законодательству СФ Андрей Клишас на расширенном заседании Совфеда по поправкам в Конституцию разъяснил, каким именно образом созданная президентом рабочая группа может вносить в Госдуму предложения. Они, напомним, принимаются до второго чтения, сроки которого пока не определены.

Сенатор Людмила Нарусова выразила беспокойство по поводу того, что рабочая группа по поправкам в Конституцию, созданная президентом России, не упоминается ни в каком законе и не наделена правом вносить поправки, передает корреспондент Накануне.RU.

Клишас ответил, что Нарусова совершенно права, и группа не является субъектом законодательной инициативы. Однако ее члены, наделенные возможностью вносить поправки, могут ею воспользоваться. Так же могут поступить и субъекты законодательной инициативы (региональные заксобрания, депутаты, сенаторы, правительство и т.д.), не входящие в рабочую группу (всего в группе 5 сенаторов, 10 депутатов Госдумы, семь председателей региональных заксобраний, всего в группе 74 человека). В общем, все те, кто может вносить поправки при рассмотрении обычного федерального конституционного закона.

Клишас повторил прозвучавшую накануне информацию о том, что 17 февраля совет Госдумы будет рассматривать вопрос о продлении рассмотрения поправок. По его словам, второе чтение может быть отложено "на две недели или немного больше". "Даже после рассмотрения в профильном комитете в Госдумы все равно вносите свои поправки, они не будут потеряны, а возможность их внесения рассмотрит комитет", - посоветовало Клишас.