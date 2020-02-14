26 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
(2004) | Фото: bakal.satka.ru

В Миассе и Бакале появятся новые резиденты ТОСЭР

В Челябинской области в ближайшее время появится шесть новых резидентов ТОСЭР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкономразвития региона.

В настоящий момент в области пять действующих ТОСЭР, в которых зарегистрировано 18 резидентов. Новыми резидентами могут стать шесть компаний.

В частности, компания "ПрофЗакупки-ОМГ" планирует открыть в Миассе консультационный центр для предприятий машиностроительной отрасли. Запуск проекта запланирован на второй квартал текущего года. Общий объем капиталовложений в проект составит более 2,5 млн руб. Будет создано 10 рабочих мест.

Компания "Вектор Производительности" специализируется на предоставлении учебно-консультационных услуг предприятиям машиностроительного комплекса. Общий объем капиталовложений составит более 12 млн руб. Будет создано 11 рабочих мест.

Компания "ФЕС" планирует запустить производство пожарных извещателей по уникальной технологии. Общий объем капиталовложений порядка 22 млн руб., будет создано 14 рабочих мест. Производство комплектующих для спецтехники в Миассе планирует открыть компания "Новаком" и создать 14 рабочих мест.

Два новых резидента могут появиться в Бакале. Так, компания "Синегорье" планирует развивать гостиничный бизнес. Общий объем инвестиций более 7 млн руб., и 21 новое рабочее место. НПО "Прогресс" запускает производство комплектующих для изготовления аккумуляторов. Общий объем капиталовложений составит более 25 млн руб. Будет создано 32 рабочих места.

Документы компаний будут направлены в Минэкономразвития РФ для включения в реестр резидентов ТОСЭР.

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В Миассе и Бакале появятся новые резиденты ТОСЭР

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Теги: ТОСЭР, Миасс, резидент, Бакал,



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