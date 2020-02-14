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Общество В России
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СКР запросил у Канады материалы на возможного участника убийства детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет РФ направил запрос Канаде с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к геноциду воспитанников детского дома в Ейске. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В 2019 году ГСУ СКР возбудило уголовное дело по статье "геноцид" об убийстве фашистами в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Это стало возможно после рассекречивания архивных материалов Федеральной службой безопасности.

Как сообщалось, с целью исполнения карательных операций на территорию Краснодарского края в 1942-1943 гг. была направлена Зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры.

В результате одной из операций 9 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

Ейский детский дом(2019)|Фото:СКР

Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены.

Оберлендер в Зондеркоманде служил переводчиком. Сразу же после капитуляции Германии он скрылся и смог избежать уголовной ответственности.

Установлено, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады решил лишить Оберлендера ранее выданного ему гражданства, так как он скрыл от канадских властей факт службы в Зондеркоманде.

В СК напомнили, что в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности, которые не имеют срока давности.

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СКР запросил у Канады материалы на возможного участника убийства детей в Ейске в 1942 году

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Теги: следственный комитет рф, канада, ейск, детский дом, геноцид, гельмут оберлендер



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