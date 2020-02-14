26 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

На Среднем Урале главу управы поймали на взятке от осужденного

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о получении взятки главой Косулинской сельской управы.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее один из местных жителей был осужден за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. За это ему было назначено 300 часов обязательных работ. Для отбытия наказания ГУФСИН направило его в Косулинскую сельскую управу, начальник которой предложил решить вопрос при помощи взятки: мужчина должен был просто передать ему деньги и не отрабатывать ни минуты.

Тот, однако, на предложение не согласился, а обратился к правоохранителям. После этого чиновника взяли под наблюдение сотрудники УФСБ по Свердловской области и Следственного комитета.

Впоследствии факт получения взятки был зафиксирован. Находясь в здании Косулинской сельской управы ее глава получил 21 тыс. руб., которые были частью ранее оговоренной суммы.

Против взяточника возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.

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На Среднем Урале главу управы поймали на взятке от осужденного

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Теги: взятка, управа, дело



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