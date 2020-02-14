Экс-губернатор Богомолов обманул журналистов, сообщив неверные данные о своей зарплате на посту главы Зауралья

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов в интервью одному из изданий рассказал о размере своей ежемесячной зарплаты на посту главы региона, а также раскритиковал деятельность нынешнего руководителя Зауралья Вадима Шумкова.

По словам Богомолова, к людям надо относиться по-человечески и доброжелательно.

"Подбирать кадры профессионально, потому что нередко те, что сегодня приходят, не в состоянии понимать цели, задачи и пути решения этих задач", - так ответил Богомолов на вопрос о новой кадровой политике нынешнего руководства Зауралья.

Что касается зарплаты, то здесь Богомолов соврал. Журналист спросила его, сколько он получал в месяц, находясь на посту губернатора.

"Моя зарплата озвучивалась не однажды. Исходили из того, что губернатор не может получать больше пяти среднемесячных зарплат по региону, 110 тысяч в месяц я получал", - ответил Богомолов.

В распоряжении Накануне.RU имеется декларация о доходах Олега Богомолова за 2012 год. Судя по данным, за 12 месяцев глава региона получил 2 млн 968 тыс. 959 руб. Доход его супруги оценили в 125 тыс. руб. Если разделить почти 3 млн руб. на двенадцать, то в месяц получится 247 тыс. руб. с небольшим. Даже с учетом налогового вычета Олег Богомолов не мог получать заработную плату в размере 110 тыс. руб. в месяц.

Стоит отметить, что декларацию о доходах за 2013 год Богомолов и вовсе не предоставил - ее обычно сдают в апреле, а глава региона ушел в отставку в 14 февраля 2014 года.