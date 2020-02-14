В приграничном селе Ямала после жалобы главе района появится морг

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский пообещал решить проблему с отсутствием морга и условий работы для патологоанатома в Мысе Каменном, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в группе "ВКонтакте" "Голос тундры" появился пост, автор, которого, Юлия С., говорит о том, что после того, как у неё умер сын, оказалось, что в селе Мыс Каменный нет морга, а патологоанатом работал в неприемлемых условиях – в сгоревшем балке.

В администрации Ямальского района Накануне.RU сообщили, что глава муниципалитета "предпримет все необходимые действия и лично проследит за решением проблемы".

"Приношу искренние соболезнования, потеря ребёнка – трагедия для мамы, для всей семьи. Спасибо, что подняли проблему, обещаю разобраться в этой ситуации и обязательно сообщу об итогах проведённой работы", - отметил Кугаевский.

Село Мыс Каменный расположено на западе Обской губы, вдоль Каменной косы. Было основано как база Заполярной геофизической экспедиции. Входит в пограничную зону РФ, которая на Ямале установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.