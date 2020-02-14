26 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Черви в питьевой воде, Хулимсунт (2020) | Фото: Антон Пантин

Жители Югры пожаловались на плавающих в питьевой воде червей

В посёлке Хулимсунт (Берёзовский район Югры) в питьевой воде "обитают" черви. Об этом местные жители рассказали активистуи и бывшему депутату думы Югорска Антон Пантину, который опубликовал информаию в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В подтверждение слов Пантин приводит кадры, где видно, как в набранной воде плавают черви. Активист предложил "напоить такой водой чиновников".

Напомним, в 2018 г. аналогичные жалобы поступали от жителей Нефтеюганска.

Черви в питьевой воде, Хулимсунт(2020)|Фото: Антон ПантинЧерви в питьевой воде, Хулимсунт(2020)|Фото: Антон Пантин

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Жители Югры пожаловались на плавающих в питьевой воде червей

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Теги: вода, черви, Хулимсунт, Антон Пантин



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