26 Августа 2020
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Наука и техника В России
КАМАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Беспилотные "КамАЗы" будут тестировать на дорогах общего пользования

Беспилотные автомобили "КамАЗ" будут тестировать на дорогах общего пользования. Речь идет о совместном проекте "КамАЗа" и МАДИ, пишут "Ведомости".
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Для того чтобы начать тестирование, компании, разрабатывающие системы управления для беспилотных автомобилей, должны получить сертификат ФГУП НАМИ – подведомственной Минпромторгу организации, которая известна своей разработкой автомобиля для президентского кортежа Aurus.

Сообщается, что зоны для тестирования беспилотников появятся в десяти регионах страны.

В середине января стало известно, что "КамАЗ" оформил патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины. Судя по снимкам, машина представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Электромобиль оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.

В декабре 2019 года "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308. Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.

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СМИ: Беспилотные "КамАЗы" будут тестировать на дорогах общего пользования

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Теги: камаз, дороги общего пользования, беспилотник, тестирование



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