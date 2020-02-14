СМИ: Беспилотные "КамАЗы" будут тестировать на дорогах общего пользования

Беспилотные автомобили "КамАЗ" будут тестировать на дорогах общего пользования. Речь идет о совместном проекте "КамАЗа" и МАДИ, пишут "Ведомости".

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Для того чтобы начать тестирование, компании, разрабатывающие системы управления для беспилотных автомобилей, должны получить сертификат ФГУП НАМИ – подведомственной Минпромторгу организации, которая известна своей разработкой автомобиля для президентского кортежа Aurus.

Сообщается, что зоны для тестирования беспилотников появятся в десяти регионах страны.

В середине января стало известно, что "КамАЗ" оформил патент на грузовой электрический автомобиль, не предполагающий наличие кабины. Судя по снимкам, машина представляет собой прямоугольный кузов на двухосном шасси. Электромобиль оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.

В декабре 2019 года "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308. Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе. Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.