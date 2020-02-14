В РФС объяснили выбор "Екатеринбург-Арены" для финала Кубка России

В Российском футбольном союзе объяснили выбор стадиона для проведения финала Кубка России 2020 года.

Напомним, главный матч турнира пройдет 13 мая на стадионе "Екатеринбург-Арена". Решение об этом было принято в четверг на очередном заседании исполкома РФС.

Как заявил президент организации Александр Дюков, в окончательный список городов, которые претендовали на право проведения финала Кубка, были включены Нижний Новгород и Екатеринбург.

"Мнения членов исполкома РФС разделились, и поэтому вопрос был вынесен на голосование. По его результатам, 14 голосов против шести, выбор пал на Екатеринбург. За все время после чемпионата мира "Екатеринбург-Арена" приняла всего лишь один матч молодежной сборной, что недостаточно для такого современного стадиона", - цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Как добавил функционер, принятое решение - это важный шаг для популяризации футбола за Уралом.

Напомним, финал Кубка России уже проходил в Екатеринбурге в 2012 году: тогда в решающем матче встретились московское "Динамо" и казанский "Рубин". Победу одержала команда из Татарстана.