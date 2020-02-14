Путин рекомендовал присвоить имя Лужкова МГУУ

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал мэрии Москвы увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Указ опубликован на портале правовой информации.

Так, глава государства посоветовал установить мемориальную доску на доме в Москве, где жил Лужков.

Также он рекомендовал мэрии присвоить имя бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Напомним, Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. 12 декабря в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание. Церемонию посетил Путин.

В день похорон президент поручил правительству и мэрии Москвы подготовить предложения по увековечиванию памяти экс-мэра столицы.