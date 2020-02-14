26 Августа 2020
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Общество Курганская область
Богоявленский храм (2019) | Фото:Накануне.RU

Курганская епархия займется реабилитацией людей, пострадавших от тоталитарных сект и деструктивных культов

В Кургане весной этого года на базе епархии откроется апологетический центр, в котором будут помогать людям, пострадавшим от различных сект и оккультизма.

Помимо этого в центре будут заниматься богословской полемикой с иноверием, инославием, новыми религиозными движениями и безбожными идеологиями, рассказали Накануне.RU в пресс-службе Курганской епархии.

В религиозной организации добавили, что в Зауралье различные секты - не редкость.

"Регион приграничный, имеющий стратегическое значение для государства, поэтому секты как отечественного, так и иностранного происхождения всегда проявляли здесь активность. Нас беспокоит значительный рост числа неохаризматов (себя они именуют христианами веры евангельской), которые открывают в области реабилитационные центры, по сути являющиеся базами для вербовки новых адептов", - отметили в епархии.

В Кургане есть такой центр, который ведет вербовку граждан под видом центра русской культуры. Находится он в микрорайоне Рябково возле местного кладбища. Руководит этой ячейкой лжеепископ Варух.

"Этот одиозный деятель сменил уже не одну псевдоцерковь, привлекался к уголовной ответственности. Его выгнали даже из раскольнического Киевского патриархата за непристойное поведение, однако он продолжает свою деятельность в Кургане", - отметили в епархии.

Как отметил митрополит Курганский и Белозерский Даниил, у епархии нет цели бороться с этими сектами.

"Наша задача - религиозное просвещение, распространение объективной информации, психологическая и духовная помощь жертвам сект и их родственникам", - отметил владыка.

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Курганская епархия займется реабилитацией людей, пострадавших от тоталитарных сект и деструктивных культов

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Теги: Епархиальный апологетический центр, секты, Курганская епархия, РПЦ, Курган



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