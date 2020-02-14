26 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Медицинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ (2018) | Фото: Накануне.RU

За прошлый год на объектах соцсферы Уралвагонзавода тагильчане побывали около полумиллиона раз

Более 500 тыс. раз жители Нижнего Тагила побывали на объектах социальной сферы Уралвагонзавода за прошлый год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, самыми популярными среди горожан стали Дворец культуры имени И.В. Окунева, Дворец водного спорта и лыжная база – их суммарно посетили свыше 494 тыс. раз.

К примеру, во Дворце культуры в 2019 году прошло 2 тыс. 227 мероприятий. Из них 1 тыс. 479 – детские. В общей сложности в заводском ДК на праздниках и концертах побывало 188 тыс. 854 человека, в их числе 44 тыс. 792 ребенка.

Дворец культуры им.Окунева(2017)|Фото:https://ru.wikipedia.org

Кроме этого, пользуются спросом и другие спортсооружения. Например, Дворец ледового спорта и стадион Уралвагонзавода, где играют в командные виды спорта и занимаются на тренажёрах в спортивном зале.

Социальные объекты Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Социальные объекты – это наша гордость! Несколько поколений тагильчан выросло в их стенах, занимаясь спортом или творчеством. Наши объекты соответствуют самым современным стандартам и содержатся в отличном состоянии. Постоянно появляются новые услуги и предложения. Приглашаем всех посетить наши соцобъекты", - отметил директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

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За прошлый год на объектах соцсферы Уралвагонзавода тагильчане побывали около полумиллиона раз

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Теги: Уралвагонзавод, объекты социальной сферы, тагильчане



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