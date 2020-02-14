26 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Зоя Бербер (2018) | Фото: keeno.tv

Звезду "Реальных пацанов" Зою Бербер обокрали мошенники

Пермская актриса Зоя Бербер, наиболее известная по роли Леры Обориной из телесериала "Реальные пацаны" сообщила в своем Instagram, что ее обокрали мошенники на огромную сумму денег, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками технической поддержки "Сбербанка" и сообщили, что с ее счета был сделан перевод, он заблокирован, однако необходимо проверить на вирусы мобильное устройство. Актриса сообщила, что ей также пришли смс с номера 900 - номер "Сбербанка".

"В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой, меня поймали в самый "удачный" для них момент. Второпях, мной было скачено приложение, которое, как я потом поняла, управляло моим телефоном. Приложение называется QuickSupport. Я пыталась выключить, но уже было поздно", - пояснила Зоя Бербер.

Она сразу же связалась со "Сбербанком", они успели заблокировать карты, актриса сделала скриншоты экрана с данными, куда переводились деньги. Звезда также передаст данные полиции, чтобы возбудить уголовное дело о мошенничестве. Зоя Бербер попросила всех максимально распространить эту запись, чтобы другие пользователи не попались на уловку иошенников.

Отметим, что в комментариях у актрисы сотрудники "Сбербанка" отметили, что мошенники бывают очень изобретательными и выразили сожаление, что произошла такая ситуация.

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Звезду "Реальных пацанов" Зою Бербер обокрали мошенники

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Теги: Зоя Бербер, Сбербанк, мошенничество



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