Один из пострадавших при ЧП на уральском предприятии "Русский хром 1915" умер в больнице

После вчерашнего инцидента на промышленном предприятии Первоуральска скончался один из трех пострадавших рабочих. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области.

Напомним, все случилось в цехе пароснабжения АО "Русский хром 1915": при переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, пострадавший мужчина скончался в больнице. Теперь решается вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую - с части 1 на часть 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По этой части статьи предусмотрено уже вплоть до четырех лет лишения свободы", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у всех пострадавших при ЧП на уральском предприятии ожоги около 80% тела.