Дело о неуставных отношениях в забайкальской воинской части не будет рассматриваться в особом порядке

Дело о неуставных отношениях в воинской части, где тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, будет рассматриваться в общем порядке.

Решение принял Читинский военный гарнизонный суд. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 20 февраля, пишет Regnum.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Дело, по которому он проходит потерпевшим, поступило в суд.

Подозреваемым по нему проходит Руслан Мухатов, который, по информации адвокатов Шамсутдинова, признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела. Защита Шамсутдинова была против особого порядка рассмотрения, так как он не предполагает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.