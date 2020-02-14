26 Августа 2020
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Общество За рубежом
Круизный лайнер Diamond Princess. (2020) | Фото:Википедия

Круизному лайнеру-скитальцу Westerdam разрешила зайти в свой порт Камбоджа

Круизный лайнер Westerdam, вышедший из Гонконга две недели назад, наконец-то смог причалить к берегу. Разрешение на заход в порт Сиануквиль дало королевство Камбоджа. До этого несколько стран отказали кораблю в заходе в порты, даже Япония, которая должна была стать конечной точкой в маршруте судна.
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Хотя на лайнере не зарегистрировано ни одного заболевшего, власти приморских государств опасались принимать лайнер, поскольку он забрал пассажиров из Гонконга, где было несколько случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Кроме того, вспышка сейчас в разгаре на лайнере Diamond Princess, который стоит недалеко от Йокогамы.

На борту Westerdam находятся и туристы из России. По данным одного из них, ночью более сотни человек смогли сойти на берег, сейчас пассажиры продолжают высаживаться, их проверяют.

Ожидается, что в ближайшие дни все пассажиры получат возможность вернуться в свои страны. Россиян компания-оператор обещала отправить на родину до 15 февраля, подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене. В дипмиссии также заверили, что в случае возникновения любых проблем у российских пассажиров посольство окажет им всю необходимую помощь и поддержку.

Всего на борту находится более 2 тысяч человек.

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Круизному лайнеру-скитальцу Westerdam разрешила зайти в свой порт Камбоджа

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Теги: круизный лайнер, Westerdam, камбоджа, коронавирус



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