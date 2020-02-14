Круизному лайнеру-скитальцу Westerdam разрешила зайти в свой порт Камбоджа

Круизный лайнер Westerdam, вышедший из Гонконга две недели назад, наконец-то смог причалить к берегу. Разрешение на заход в порт Сиануквиль дало королевство Камбоджа. До этого несколько стран отказали кораблю в заходе в порты, даже Япония, которая должна была стать конечной точкой в маршруте судна.

Хотя на лайнере не зарегистрировано ни одного заболевшего, власти приморских государств опасались принимать лайнер, поскольку он забрал пассажиров из Гонконга, где было несколько случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Кроме того, вспышка сейчас в разгаре на лайнере Diamond Princess, который стоит недалеко от Йокогамы.

На борту Westerdam находятся и туристы из России. По данным одного из них, ночью более сотни человек смогли сойти на берег, сейчас пассажиры продолжают высаживаться, их проверяют.

Ожидается, что в ближайшие дни все пассажиры получат возможность вернуться в свои страны. Россиян компания-оператор обещала отправить на родину до 15 февраля, подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене. В дипмиссии также заверили, что в случае возникновения любых проблем у российских пассажиров посольство окажет им всю необходимую помощь и поддержку.

Всего на борту находится более 2 тысяч человек.