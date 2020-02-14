В Челябинске еще один вуз закрыли на карантин

В Южно-Уральском государственном аграрном университете и медицинском колледже объявлен карантин по гриппу и ОРВИ, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с превышением санитарно-эпидемиологического порога на всех площадках Южно-Уральского государственного аграрного университета объявлен карантин с 12 по 18 февраля", - сообщили в вузе.

До 18 февраля закрыт на карантин и медицинский колледж.

Напомним, ранее было приостановлено обучение в двух вузах: Уральском социальном институте и ЧелГУ.