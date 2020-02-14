В Забайкалье выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца

В Забайкальском крае выписали жену и дочь гражданина Китая, который находился в лечился от коронавируса в читинской больнице.

Родные китайца находились в краевой клинической инфекционной больнице, передает Regnum.

Напомним, гражданина КНР был успешно вылечен от коронавируса. Болезнь протекала в легкой форме, его отпустили домой 12 февраля.

Мужчина был госпитализирован сразу после пересечения границы. Он долгое время находился в провинциях КНР, где были зафиксированы случаи заражения вирусом, потому у него сразу взяли анализы, а он сам был помещен в боксированную палату.

Ранее китаец, госпитализированный в Забайкалье, сообщил, что "всего лишь кашляет", и что врачи не говорят ему о том, что он заражен, ему не дают результаты анализов. Также мужчина сообщил, что узнал о своей болезни из новостей. При этом он раскритиковал то, как проводится лечение, заявив, что "врачи не работают".

В ответ на это главврач лечебного учреждения сообщил, что больной получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс площадью 23 квадратных метра оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме. Ребенок и женщина, с которыми гражданин КНР активно контактировал, размещены в больнице на аналогичных условиях. У женщины есть рация, на случай вызова медперсонала.