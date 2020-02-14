Бекмамбетов снимет фильм о советском летчике для "вертикального просмотра" на смартфонах

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs снимет фильм о подвиге советского летчика Михаила Девятаева. Лента уже имеет рабочее название "Фау-2. Побег из ада". Выход проекта намечен на 2021 год, причем прокат будет в двух форматах: на широком экране в кинотеатрах и в вертикальном – для просмотра на смартфонах. Как пишут "Ведомости", в съемках будет участвовать мобильный оператор МТС.

Для развития медиаактивов и запуска проектов МТС в сентябре прошлого года привлекла бывшего генерального директора телеканала ТНТ Игоря Мишина, он курирует это направление в статусе вице-президента компании. В планах МТС к 2023 г. стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов, заявлял в ноябре 2019 г. Мишин.

Бюджет у проекта будет немаленький – 625 млн руб.

В 2008 году МТС сотрудничал с кинокомпанией "ПРОФИТ", снявшей фильм "Тариф "Новогодний". Действие сцен фильма, когда герои получают телефон с тарифом "Новогодний", происходит в салоне сотовой связи МТС, что подтверждается логотипами компании, неоднократно появляющимися в кадре. "Википедия" сообщает, что размещение рекламы в фильме (продакт плэйсмент) обошелся оператору в 11,3 млн руб.

У Бекмамбетова большой опыт сотрудничества с брендами по части продакт плэйсмента (за перегруженность скрытой рекламой его фильмы не раз критиковали). Например, в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" были интегрированы элементы бренда "Билайн".