"Коммерсант": Скриванов будет курировать выборы губернатора Прикамья

Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов будет курировать выборы губернатора Пермского края. Как сообщает "Ъ", такое решение было принято Генсоветом "Единой России".

При этом, как сообщает издание со ссылкой на секретаря регионального отделения "ЕР" Вячеслава Григорьева, в реготделение документов о назначении господина Скриванова пока не поступило.

Выборы состоятся 13 сентября.

Ранее telegram-каналы сообщали, что якобы Скриванов сам может баллотироваться на должность главы Прикамья. Впрочем, другие источники утверждали, что политик действительно может стать губернатором, но только другого региона ПФО.