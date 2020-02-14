26 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор ЯНАО выступил против коррупции и кумовства среди чиновников

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов наказал главам муниципалитетов пресекать любое нарушение среди подчиненных. Речь идет, в первую очередь, о коррупции внутри образований и кумовстве среди органов исполнительной власти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Дмитрий Артюхов особо акцентировал внимание на том, что любой факт присвоения денег из бюджета и прочие коррупционные действия будут жестко наказываться.

"Вы все знаете о последних резонансных событиях. Подход должен быть вам понятен: все нарушения будут жёстко пресекаться, - обратил внимание глав муниципалитетов и членов правительства губернатор ЯНАО. - Важно, чтобы бюджетные средства расходовались эффективно, в строгом соответствии с законом. Поэтому главы муниципалитетов должны ещё раз проанализировать, как организована у вас работа, какой контроль осуществляется".

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции Дмитрий Артюхов обратился к прокурору округа Анатолию Васильеву, главе следственного управления Следственного комитета Андрею Егорову и членам правительства с призывом сообщать также и о любом случае родства среди служащих в муниципалитетах.

По его словам, подобные случаи недопустимы и потому губернатор Ямала призвал жителей округа сообщать, в том числе и в личных сообщениях в социальных сетях о подобных случаях. По каждому из заявлений будет проведена тщательная проверка.

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Губернатор ЯНАО выступил против коррупции и кумовства среди чиновников

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Теги: Коррупция, кумовство, Дмитрий Артюхов



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