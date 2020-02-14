Заместителя министра ЖКХ Забайкалья подозревают в получении взятки
В Чите задержали замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, сейчас Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в получении взятки.
Следствие считает, что чиновник в 2016 году, занимая должность заммэра Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского бизнесмена за оказание ему общего покровительства.
Предприниматель сделал благоустройство придомовой территории частного дома чиновника, стоимость работ составила 2 млн руб.
Возбуждено уголовное дело.