26 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Олег Кузнецов (2020) | Фото: забрабочий.рф

Заместителя министра ЖКХ Забайкалья подозревают в получении взятки

В Чите задержали замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, сейчас Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в получении взятки.

Следствие считает, что чиновник в 2016 году, занимая должность заммэра Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского бизнесмена за оказание ему общего покровительства.

Предприниматель сделал благоустройство придомовой территории частного дома чиновника, стоимость работ составила 2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело.

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Заместителя министра ЖКХ Забайкалья подозревают в получении взятки

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Теги: Олег Кузнецов, взятка, задержание, Забайкальский край



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