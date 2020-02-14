Заместителя министра ЖКХ Забайкалья подозревают в получении взятки

В Чите задержали замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, сейчас Кузнецов задержан на 48 часов по подозрению в получении взятки.

Следствие считает, что чиновник в 2016 году, занимая должность заммэра Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского бизнесмена за оказание ему общего покровительства.

Предприниматель сделал благоустройство придомовой территории частного дома чиновника, стоимость работ составила 2 млн руб.

Возбуждено уголовное дело.