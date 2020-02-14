26 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

"Он ушел сам". В свердловской больнице оправдались за инцидент с мужчиной, которого "выбросили" из "скорой"

Прокуратура Каменска-Уральского начала свою проверку после появления видео, на котором ползет пациент, которого "выбросили" из автомобиля "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что мужчину якобы возили в несколько больниц, а после того, как в последней его не приняли, сотрудники "скорой" открыли двери служебного авто и просто высадили пациента в снег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, личность данного мужчины установлена. Сейчас направлены запросы в горбольницу Каменска-Уральского и местную станцию "скорой". Также внимательно изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В надзорном ведомстве опросили сотрудников больницы. Те пояснили, что 44-летний мужчина был доставлен в медучреждение, где ему провели диагностические мероприятия для исключения травмы позвоночника, после чего бригадой "скорой помощи" он был перевезен в другой корпус. Однако при доставлении в приемный покой пациент якобы отказался от осмотра и самостоятельно покинул больницу.

врач, медсестра, больница, коридор(2019)|Фото: Накануне.RU

"По результатам проверки и изучения видеозаписей будет установлено, имелись ли нарушения при оказании медпомощи или действительно, как поясняют сотрудники больницы, мужчина сам отказался от госпитализации и покинул медицинское учреждение", - отметили в прокуратуре.

Там заверили, что при наличии оснований к докторам будут приняты соответствующие меры.

Свою проверку также проводит минздрав Свердловской области.

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"Он ушел сам". В свердловской больнице оправдались за инцидент с мужчиной, которого "выбросили" из "скорой"

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Теги: скорая, пациент, прокуратура, проверка



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