"Он ушел сам". В свердловской больнице оправдались за инцидент с мужчиной, которого "выбросили" из "скорой"

Прокуратура Каменска-Уральского начала свою проверку после появления видео, на котором ползет пациент, которого "выбросили" из автомобиля "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что мужчину якобы возили в несколько больниц, а после того, как в последней его не приняли, сотрудники "скорой" открыли двери служебного авто и просто высадили пациента в снег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, личность данного мужчины установлена. Сейчас направлены запросы в горбольницу Каменска-Уральского и местную станцию "скорой". Также внимательно изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В надзорном ведомстве опросили сотрудников больницы. Те пояснили, что 44-летний мужчина был доставлен в медучреждение, где ему провели диагностические мероприятия для исключения травмы позвоночника, после чего бригадой "скорой помощи" он был перевезен в другой корпус. Однако при доставлении в приемный покой пациент якобы отказался от осмотра и самостоятельно покинул больницу.

"По результатам проверки и изучения видеозаписей будет установлено, имелись ли нарушения при оказании медпомощи или действительно, как поясняют сотрудники больницы, мужчина сам отказался от госпитализации и покинул медицинское учреждение", - отметили в прокуратуре.

Там заверили, что при наличии оснований к докторам будут приняты соответствующие меры.

Свою проверку также проводит минздрав Свердловской области.