26 Августа 2020
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Общество Пермский край
Министр спорта Пермского края Павел Лях (2016) | Фото: echoperm.ru

Получивший "условку" экс-министр спорта Прикамья займётся продвижением продуктов для ЗОЖ

Бывший глава прикамского министерства спорта Павел Лях ушёл в бизнес – занялся проектом вендинговых аппаратов по продаже продуктов для здорового образа жизни в сети продуктовых магазинов "Семья", принадлежащей экс-губернатору края Олегу Чиркунову, сообщает "Ъ-Прикамье".
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Директор сети Ксения Новикова уточнила, что ""Семья" работает над расширением рынка товаров категории "правильное питание"". Первый аппарат уже установлен в УДС "Молот". Точки, где они будут устанавливаться, а также количество в компании не раскрывают — известно, что это будут не только магазины сети.

Напомним, ранее Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию Ляха, который получил "условку" за "обогащение" на десятки миллионов. Приговор остался в силе.

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Получивший "условку" экс-министр спорта Прикамья займётся продвижением продуктов для ЗОЖ

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Теги: Павел Лях, Олег Чиркунов, Семья, здоровый образ жизни



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