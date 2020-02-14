Получивший "условку" экс-министр спорта Прикамья займётся продвижением продуктов для ЗОЖ

Бывший глава прикамского министерства спорта Павел Лях ушёл в бизнес – занялся проектом вендинговых аппаратов по продаже продуктов для здорового образа жизни в сети продуктовых магазинов "Семья", принадлежащей экс-губернатору края Олегу Чиркунову, сообщает "Ъ-Прикамье".

Директор сети Ксения Новикова уточнила, что ""Семья" работает над расширением рынка товаров категории "правильное питание"". Первый аппарат уже установлен в УДС "Молот". Точки, где они будут устанавливаться, а также количество в компании не раскрывают — известно, что это будут не только магазины сети.

Напомним, ранее Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию Ляха, который получил "условку" за "обогащение" на десятки миллионов. Приговор остался в силе.