ЦИК создаст мобильное приложение для ознакомления россиян с поправками в Конституцию

Для разъяснения населению поправок к Конституции Центральная избирательная комиссия собирается разработать специальное мобильное приложение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Коммерсанту".

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - рассказала Памфилова.

На избирательных участках россияне смогут прочитать о поправках в специальных брошюрах и, если получится, на плакатах на информационных стендах: "Если их (поправок) содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию (граждан), включая слабовидящих", - отметила председатель Центризбиркома.

"Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен. Это должно быть что-то реальное", - добавила Памфилова в беседе с изданием.